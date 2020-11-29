Российская армия получит замену «Торнадо» и «Искандеру»

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» к концу 2027 года полностью заменят системы «Смерч» и «Ураган». Создан также научный задел для нового ракетного комплекса на замену «Искандеру», сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

«К исходу 2027 года РСЗО крупного калибра "Торнадо-С", обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО «Смерч" и устаревшие "Ураган", а РСЗО среднего калибра "Торнадо-Г", обладающая автоматизированной системой наведения на цель, — устаревшие РСЗО "Град"», — сказал Матвеевский в интервью «Красной звезде».

По его словам, «Торнадо», уже начавшие поступать в российскую армию — это высокоточные комплексы, оснащенные управляемыми реактивными снарядами, способными поражать отдельные критически важные объекты противника на значительных расстояниях.

Создан научный задел для нового ракетного комплекса на замену «Искандеру», сказал Матвеевский. При этом «Искандер-М» достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в Ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года. его модернизационный потенциал «реализован менее чем наполовину», отметил генерал.

«Коалиция» и беспилотники

Продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ» с комплексами средств автоматизированного управления огнем «Ринг», обеспечивающими «интеграцию в единую систему управления тактического звена», сообщил Матвеевский.

«Для войсковой эксплуатации в соединение Западного военного округа поступили межвидовые артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Этот комплекс уникален. В нем создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека», — пояснил генерал Матвеевский.

Во все артиллерийские соединения российской армии включены беспилотные летательные аппараты. Они включаются в состав разведывательно-ударных комплексов. «Это позволяет вести огонь по целям в режиме времени, близком к реальному», — уточнил генерал.

Матвеевский подчеркнул, что с 2012 года доля современных образцов в ракетных войсках и артиллерии выросла с 25% до 60%.