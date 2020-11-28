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«Умерший» мужчина ожил в морге

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: the_lost_drones / Attribution-ShareAlike License

Мужчина в Кении пришел себя в морге во время подготовки к бальзамированию. Пациента сочли мертвым в местной больнице, после чего тело решили приготовить к погребению.

Питер Киген потерял сознание дома, семья отвезла его в больницу, пишет местное издание The Standart. Через несколько часов родственникам сообщили, что тот умер и выдали тело для традиционного бальзамирования.

Работники морга приступили к процедуре, после чего заметили, что мужчина шевелится. Его сразу же вернули в больницу, где врачам удалось привести «мертвеца» в чувство. Отмечается, что сейчас его состояние не вызывает опасений, мужчину планируют выписать через несколько дней.

При этом сразу после шокирующей истории представители больницы сообщили журналистам, что родственники сами сочли мужчину мертвым и потребовали выдать тело, тогда как они собирались установить причину его состояния.

Сам Питер Киген был шокирован, узнав, что его признали мертвым и даже отправили в морг. Кроме этого, он разозлился, узнав о реакции родственников, желавших побыстрее похоронить его.

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