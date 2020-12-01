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Остался последний день для уплаты налогов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вторник, 1 декабря, — последний день, когда жители России должны добровольно оплатить налоги. Со 2 декабря на неоплаченные налоги начнут начисляться пени. Долг все равно взыщут, но в большем размере.

Граждане России платят имущественный, земельный и транспортный налоги. Каждый из них рассчитывается по своей формуле. До 1 ноября налогоплательщикам должны были прийти налоговые уведомления. Тем, кто пользуется личным кабинетом на сайте ФНС, бумажный документ не приходит.

Если уплатить налоги 30 ноября, то пени начисляться не будут, так как датой оплаты является дата списания денежных средств со счета в банке (при безналичной оплате), либо дата внесения наличных денежных средств в банк. Но информация о зачислении денег может появиться в Личном кабинете через 10 дней — это срок прохождения информации об уплате платежа от банка до налоговой инспекции, включая обработку документов Федеральным казначейством.

Со 2 декабря будут начисляться пени — ежедневно в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. С 31 дня просрочки долг рассчитывают, исходя из 1/150 ставки рефинансирования.

Когда сумма налогов и пеней достигнет 3 тысяч рублей, налоговая не позднее трех месяцев со дня обнаружения долга направит должнику требование об оплате. Если долг не более 500 рублей, трехмесячный срок увеличивается до года. Требование необходимо исполнить в течение восьми дней с даты получения.

Если за полгода налогоплательщик не оплатит долг, налоговики направляют требования о взыскании в суд. Тот передаст дело приставам, и деньги спишут со счетов или арестуют имущество.

Налоги можно оплатить:

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