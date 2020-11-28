Мишустин изменил правила оформления инвалидности

Правительство изменило правила оформления инвалидности, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Для того чтобы установить или подтвердить инвалидность, нужно пройти медико-социальную экспертизу. Если в направлении указаны не все обследования, людям до сих пор приходилось обращаться в поликлинику заново.

Теперь бюро медико-социальной экспертизы будет само обращаться в поликлинику, если в направлении не будет всей нужной информации. Бюро должно вернуть направление в поликлинику в течение трех дней, за две недели поликлиника должна доработать документы.

Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, которое правительство ввело из-за пандемии. Он позволяет присваивать инвалидность без личного обращения гражданина. Временный порядок действует до 1 марта 2021 года.