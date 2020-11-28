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Мишустин изменил правила оформления инвалидности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство изменило правила оформления инвалидности, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Для того чтобы установить или подтвердить инвалидность, нужно пройти медико-социальную экспертизу. Если в направлении указаны не все обследования, людям до сих пор приходилось обращаться в поликлинику заново.

Теперь бюро медико-социальной экспертизы будет само обращаться в поликлинику, если в направлении не будет всей нужной информации. Бюро должно вернуть направление в поликлинику в течение трех дней, за две недели поликлиника должна доработать документы.

Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, которое правительство ввело из-за пандемии. Он позволяет присваивать инвалидность без личного обращения гражданина. Временный порядок действует до 1 марта 2021 года.

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Топ комментариев

Иркут 69

Они же выше народа себя считают. Мол, маски для плебса, а они полубоги... для них законы не писаны.

DYNAMO7294

Вот 90-е 90-е! Ты еще 1790-е вспомни! 90-е которые длились 10-лет и "скаленновставтельные" которые уже...

cre

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Drronum

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