Роскомнадзор попросил создать российский YouTube

Роскомнадзор попросил ведущие IT-компании России помочь отечественным СМИ и создать для них видеохостинги из-за цензуры со стороны YouTube, соответствующее обращение появилось на официальном сайте ведомства.

Одновременно ведомство потребовало от Google возобновить доступ к YouTube-каналам российского информационного агентства ANNA NEWS, которое ранее было заблокировано видеохостингом.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — подчеркивается в сообщении.

Ранее в Госдуму внесен законопроект о штрафах за цензуру российских СМИ со стороны онлайн-платформ. Поводом к инициативе стали ограничения, которые YouTube наложил на фильм телеканала «Россия 1» «Беслан», и другие подобные претензии к Facebook, Google и Twitter.