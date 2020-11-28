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Роскомнадзор попросил создать российский YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор попросил ведущие IT-компании России помочь отечественным СМИ и создать для них видеохостинги из-за цензуры со стороны YouTube, соответствующее обращение появилось на официальном сайте ведомства.

Одновременно ведомство потребовало от Google возобновить доступ к YouTube-каналам российского информационного агентства ANNA NEWS, которое ранее было заблокировано видеохостингом.

«Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — подчеркивается в сообщении.

Ранее в Госдуму внесен законопроект о штрафах за цензуру российских СМИ со стороны онлайн-платформ. Поводом к инициативе стали ограничения, которые YouTube наложил на фильм телеканала «Россия 1» «Беслан», и другие подобные претензии к Facebook, Google и Twitter.

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