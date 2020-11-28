США посчитали российский истребитель лучшим в мире

Российские истребители Су-35 являются лучшими в мире машинами поколения 4++, они выделяются многозадачностью и вариативностью в применении различных средств, посчитали американские эксперты.

Истребитель сочетает «маневренность с невероятно мощным и универсальным вооружением», он способен эффективно атаковать как наземные, так и морские цели. При этом его главная цель — завоевание превосходства в воздухе, пишет The National Interest.

Основным оружием Су-35 выступают ракеты Р-74 класса «воздух-воздух», позволяющие вести огонь вне прямой видимости, отмечает американское издание. Также истребитель оснащают более мощными ракетами Р-77 класса «воздух-воздух».

Су-35 — сверхманевренный многоцелевой истребитель, созданный на основе технологий пятого поколения. Самолет отличается усовершенствованной системой информационного управления, его двигатели позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

По многим показателям Су-35 соответствует истребителям пятого поколения. На сегодня в Воздушно-космических силах России имеется около 120 единиц серийных Су-35.