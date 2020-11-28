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США посчитали российский истребитель лучшим в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rulexip / CC BY-SA 3.0

Российские истребители Су-35 являются лучшими в мире машинами поколения 4++, они выделяются многозадачностью и вариативностью в применении различных средств, посчитали американские эксперты.

Истребитель сочетает «маневренность с невероятно мощным и универсальным вооружением», он способен эффективно атаковать как наземные, так и морские цели. При этом его главная цель — завоевание превосходства в воздухе, пишет The National Interest.

Основным оружием Су-35 выступают ракеты Р-74 класса «воздух-воздух», позволяющие вести огонь вне прямой видимости, отмечает американское издание. Также истребитель оснащают более мощными ракетами Р-77 класса «воздух-воздух».

Су-35 — сверхманевренный многоцелевой истребитель, созданный на основе технологий пятого поколения. Самолет отличается усовершенствованной системой информационного управления, его двигатели позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

По многим показателям Су-35 соответствует истребителям пятого поколения. На сегодня в Воздушно-космических силах России имеется около 120 единиц серийных Су-35.

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Топ комментариев

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Иркут 69

Они же выше народа себя считают. Мол, маски для плебса, а они полубоги... для них законы не писаны.

Uynachalnica

Не только на все соленое, но и на все сладкое, весь фастфуд думают обакцизить!

Uynachalnica

Хочешь сказать, что если тебя будут налогами давить, ты все равно работникам зарплату регулярно платить...

cre

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