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Правительство одобрило декларирование криптовалюты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство одобрило законопроект о налогообложении при обращении криптовалюты, документ внесут в Госдуму, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий.

Правительство планирует направить развитие рынка криптовалют в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено, подчеркнул глава российского кабмина.

Согласно опубликованным законопроектам, декларацию в отношении цифровой валюты предлагается подавать в случае, если объем поступлений или списаний по счетам гражданина течение года превысит 600 тысяч рублей.

Сообщать данные в налоговую будет необходимо ежегодно, если человек систематически не предоставляет сведения об операциях с цифровой валютой на сумму от 45 миллионов рублей ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

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