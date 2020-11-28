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США расширили способы смертной казни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: CACorrections

Министерство юстиции США включило в список легальных норм новые способы смертной казни, соответствующие изменения внесены в федеральное законодательство. Ранее преступников в США казнили исключительно путем смертельной инъекции.

Теперь местные власти смогут казнить осужденных на федеральном уровне преступников в газовой камере, на электрическом стуле или через расстрел, пишет The Hill. Изменения вступят в силу 24 декабря.

Расширение вызвано трудностями, с которыми сталкиваются власти штатов, где разрешены смертельные инъекции. Дело в том, что фармацевтические компании нередко отказываются предоставлять правительству препараты для убийства ради имиджа.

Так как закон разрешал единственный способ казни, местные власти годами не могли казнить приговоренных к высшей мере наказания преступников. После разрешения на альтернативные методы казни проблема будет решена.

На сегодня в федеральных тюрьмах Соединенных Штатов содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания. При этом в ряде американских штатов смертная казнь запрещена. Всего с 1976 года в США казнили порядка 1,5 тысячи заключенных.

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