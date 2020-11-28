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Новая орбитальная станция получит полный обзор Земли

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NASA

Новую российскую орбитальную станцию разместят на высоте 400 километров с наклонением 98 градусов, что даст полный обзор поверхности Земли, следует из материалов, представленных в Совет РАН ракетно-космической корпорацией «Энергия».

Идея наклонить станцию на 98 градусов озвучена учеными впервые. Такие орбиты удобны, потому что Солнце находится постоянно под определенным углом, в результате аппаратура для съемки настраивается один раз, станция обозревает почти всю поверхность планеты.

Действующая Международная космическая станция находится на высоте 419 километров над поверхностью Земли с наклонением 51,66 градуса. В результате наблюдать со станции можно ограниченную поверхность планеты.

Предполагается, что новая станция будет похожа на российскую станцию «Мир». В нее войдет минимум пять модулей: базовый, целевой производственный, склад, модуль—платформа для обслуживания космических аппаратов, а также коммерческий для туристов.

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