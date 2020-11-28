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Госдеп объяснил введение новых санкций против России

Источник:
Department of State’s
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Фото: © U.S. Department of State

США ввели санкции в отношении российских компаний Nilco Group и «Элекон» из-за содействия иранской ракетной программе, сообщил госсекретарь Майк Помпео. Новые ограничительные меры были введены 24 ноября.

«Мы продолжим работу, чтобы препятствовать усилиям Ирана по разработке ракет, и будем использовать наши санкционные органы для выявления иностранных поставщиков, которые поставляют Ирану материалы и технологии, связанные с ракетами», — подчеркнул Помпео.

Введенные санкции предусматривают ограничения на государственные закупки США, помощь правительства США и экспорт. Ограничительные меры будут действовать в течение двух лет, после чего могут быть пересмотрены.

Всего санкции коснулись трех российских компаний. В списке еще одна — «Авиазапчасть», при этом Госдеп не стал уточнять, на каком основании санкции были наложены на производителя авиационных запчастей.

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