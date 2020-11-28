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МВФ лишил Украину финансовой помощи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Международный валютный фонд не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета, сообщил глава Минфина Сергей Марченко.

Киев обращался с просьбой в МВФ, чтобы задействовать так называемый инструмент Emergency finance — экстренное финансирование, когда у государства есть серьезные проблемы, передает телеканал «1+1».

По словам Марченко, МВФ отказался рассматривать вариант с Emergency finаnce для Украины. Он пояснил, что МВФ четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы, Киеву предписано выполнять ее условия.

По оценке правительства Украины, в бюджете страны не хватает порядка 40 миллиардов гривен, это порядка 1,4 миллиарда долларов. На сегодня у государства есть средства только на зарплаты, пенсии, выплату внешнего долга и некоторые оборонные проекты.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее заявил, что в 2021 году Украину ожидает бюджетный кризис, в результате государство столкнется с проблемами в выплатах зарплат и пенсий.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. - вот ведь #держитесьтут!...

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Uynachalnica

Не только на все соленое, но и на все сладкое, весь фастфуд думают обакцизить!

Uynachalnica

Хочешь сказать, что если тебя будут налогами давить, ты все равно работникам зарплату регулярно платить...

Иркут 69

Они же выше народа себя считают. Мол, маски для плебса, а они полубоги... для них законы не писаны.