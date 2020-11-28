МВФ лишил Украину финансовой помощи

Международный валютный фонд не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета, сообщил глава Минфина Сергей Марченко.

Киев обращался с просьбой в МВФ, чтобы задействовать так называемый инструмент Emergency finance — экстренное финансирование, когда у государства есть серьезные проблемы, передает телеканал «1+1».

По словам Марченко, МВФ отказался рассматривать вариант с Emergency finаnce для Украины. Он пояснил, что МВФ четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы, Киеву предписано выполнять ее условия.

По оценке правительства Украины, в бюджете страны не хватает порядка 40 миллиардов гривен, это порядка 1,4 миллиарда долларов. На сегодня у государства есть средства только на зарплаты, пенсии, выплату внешнего долга и некоторые оборонные проекты.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее заявил, что в 2021 году Украину ожидает бюджетный кризис, в результате государство столкнется с проблемами в выплатах зарплат и пенсий.