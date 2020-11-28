Дерипаска построит новый дом для Агафьи Лыковой

Российский миллиардер Олег Дерипаска поможет построить живущей в саянской тайге отшельнице Агафье Лыковой новый дом. Ранее Лыкова в письме попросила бизнесмена помочь ей с новым жилищем.

«Просьба будет выполнена. Проект избы и стройматериалы уже готовы. Сейчас решается вопрос с доставкой стройматериалов — это можно сделать только по реке. Но эти сложности мы преодолеем», — цитирует РБК представителя миллиардера.

В середине ноября стало известно, что Дерипаска помог доставить на вертолете на заимку Лыковой необходимые продукты и другие вещи, а также соседа, который поможет отшельнице зимой.

Им стал Николай Седов, сын Ерофея Седова, который когда-то был в составе геологической экспедиции, обнаружившей в тайге семью Лыковых, а затем сам жил на заимке. В 2015 году Ерофей Седов умер.

Агафья Лыкова — последняя представительница семьи отшельников-староверов Лыковых, укрывшихся в 1937 году от репрессий на заимке в тайге и найденных советскими геологами в 1978 году.

Первоначально семейство состояло из шести человек — супругов Лыковых и четверых их детей, двое из которых родились уже в тайге. Мать семейства умерла в 1961 году, отец — в 1988 году, а трое детей — в 1981 году.