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Дерипаска построит новый дом для Агафьи Лыковой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УТ МВД по СФО

Российский миллиардер Олег Дерипаска поможет построить живущей в саянской тайге отшельнице Агафье Лыковой новый дом. Ранее Лыкова в письме попросила бизнесмена помочь ей с новым жилищем.

«Просьба будет выполнена. Проект избы и стройматериалы уже готовы. Сейчас решается вопрос с доставкой стройматериалов — это можно сделать только по реке. Но эти сложности мы преодолеем», — цитирует РБК представителя миллиардера.

В середине ноября стало известно, что Дерипаска помог доставить на вертолете на заимку Лыковой необходимые продукты и другие вещи, а также соседа, который поможет отшельнице зимой.

Им стал Николай Седов, сын Ерофея Седова, который когда-то был в составе геологической экспедиции, обнаружившей в тайге семью Лыковых, а затем сам жил на заимке. В 2015 году Ерофей Седов умер.

Агафья Лыкова — последняя представительница семьи отшельников-староверов Лыковых, укрывшихся в 1937 году от репрессий на заимке в тайге и найденных советскими геологами в 1978 году.

Первоначально семейство состояло из шести человек — супругов Лыковых и четверых их детей, двое из которых родились уже в тайге. Мать семейства умерла в 1961 году, отец — в 1988 году, а трое детей — в 1981 году.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. - вот ведь #держитесьтут!...

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Uynachalnica

Не только на все соленое, но и на все сладкое, весь фастфуд думают обакцизить!

Uynachalnica

Хочешь сказать, что если тебя будут налогами давить, ты все равно работникам зарплату регулярно платить...

Иркут 69

Они же выше народа себя считают. Мол, маски для плебса, а они полубоги... для них законы не писаны.