Больным коронавирусом дали простые советы

Больные коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома, должны чаще лежать на животе и больше пить, рассказала врач-инфекционист Мария Мясникова. При этом она подчеркнула, что пациентам важно точно соблюдать рекомендации врача и принимать назначенные лекарства.

«Если в норме человек употребляет около 2-2,5 литра в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье», — пояснила Мясникова в интервью агентству «Москва».

Медик напомнила, что лежание на животе можно считать лечебной процедурой, которая повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы. Для удобства она предложила класть для удобства одну подушку под грудную клетку, а вторую — под таз.

В результате человеку будет комфортно, а легкие расправятся. Лежать в такой позиции следует минимум несколько часов. Однако полным людям такой совет не подходит, им врач рекомендовала лежать на боку.

Также важна дыхательная гимнастика, нужно регулярно выполнять упражнения. Мясникова также порекомендовала исключить серьезные физические нагрузки во время выздоровления, и больше отдыхать.