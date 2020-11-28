Определен источник инопланетного сигнала «Wow!»

Астроном-любитель Альберто Кабальеро нашел в каталогах звезду солнечного типа, от которой в 1977 году пришел знаменитый сигнал «Wow!». Ранее ученым не удавалось найти источник внеземного сигнала, который может указывать на присутствие во Вселенной разумной жизни.

Поиски возможных сообщений инопланетных цивилизаций велись в рамках проекта SETI на американском радиотелескопе Big Ear. 15 августа 1977 года ученые зафиксировали сильный сигнал с предсказанными характеристиками, продлившийся целых 72 секунды.

Обнаруживший сигнал ученый обвел запись, приписав к ней: «Wow!» («Ого!»). Тем самым находка получила свое название. Исследователи посчитали, что сигнал с высокой вероятностью имеет внеземное разумное происхождение.

Однако устройство телескопа не позволило однозначно указать на его источник. Удалось лишь очертить две области неба, откуда мог прийти сигнал, при этом в звездных каталогах подходящих объектов не нашлось.

Кабальеро воспользовался новыми данными, которые собрала запущенная в 2013 году космическая миссия Gaia, пишет ArXiv.org. Аппарат составляет самую подробную карту неба, он пронаблюдал уже более миллиарда звезд.

Астроном сопоставил данные сигнала «Wow!» и нашел самый перспективный источник — звезду 2MASS 19281982-2640123. Она расположена в созвездии Стрелец, на расстоянии около 1800 световых лет от Земли. При этом она почти идентична Солнцу по массе, размерам и светимости.