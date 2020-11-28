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Определен источник инопланетного сигнала «Wow!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESA

Астроном-любитель Альберто Кабальеро нашел в каталогах звезду солнечного типа, от которой в 1977 году пришел знаменитый сигнал «Wow!». Ранее ученым не удавалось найти источник внеземного сигнала, который может указывать на присутствие во Вселенной разумной жизни.

Поиски возможных сообщений инопланетных цивилизаций велись в рамках проекта SETI на американском радиотелескопе Big Ear. 15 августа 1977 года ученые зафиксировали сильный сигнал с предсказанными характеристиками, продлившийся целых 72 секунды.

Обнаруживший сигнал ученый обвел запись, приписав к ней: «Wow!» («Ого!»). Тем самым находка получила свое название. Исследователи посчитали, что сигнал с высокой вероятностью имеет внеземное разумное происхождение.

Однако устройство телескопа не позволило однозначно указать на его источник. Удалось лишь очертить две области неба, откуда мог прийти сигнал, при этом в звездных каталогах подходящих объектов не нашлось.

Кабальеро воспользовался новыми данными, которые собрала запущенная в 2013 году космическая миссия Gaia, пишет ArXiv.org. Аппарат составляет самую подробную карту неба, он пронаблюдал уже более миллиарда звезд.

Астроном сопоставил данные сигнала «Wow!» и нашел самый перспективный источник — звезду 2MASS 19281982-2640123. Она расположена в созвездии Стрелец, на расстоянии около 1800 световых лет от Земли. При этом она почти идентична Солнцу по массе, размерам и светимости.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. - вот ведь #держитесьтут!...

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Uynachalnica

Не только на все соленое, но и на все сладкое, весь фастфуд думают обакцизить!

Uynachalnica

Хочешь сказать, что если тебя будут налогами давить, ты все равно работникам зарплату регулярно платить...

Иркут 69

Они же выше народа себя считают. Мол, маски для плебса, а они полубоги... для них законы не писаны.