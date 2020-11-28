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Составлен рейтинг самых популярных поп-исполнителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Первое место в списке самых популярных артистов занял дуэт Miyagi & AndyPanda (Miyagi & Эндшпиль).

Рейтинг популярности составила газета «Культура», опираясь на популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков видеоклипов, число подписчиков в соцсетях и доходы артистов.

Вторую строчку рейтинга занял Элджей. Третье место поделили основатель лейбла BlackStar Тимати и рейв-группа Little Big. В топ-5 вошли также Zivert и Morgenshtern.

Из представителей традиционной российской эстрады в рейтинг вошли только три исполнителя: Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. - вот ведь #держитесьтут!...

Muzykant

Открыл по видеосвязи.Из бункера выползти боится.

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Uynachalnica

Не только на все соленое, но и на все сладкое, весь фастфуд думают обакцизить!

Outro

Предлагаю послать туда, сами знаете куда, отчисления в федеральный бюджет