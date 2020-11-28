Две фуры столкнулись в Кузбассе из-за ночного тумана

Два большегрузных автомобиля столкнулись на Кузнецком мосту в Кемерове из-за густого тумана и дымки. По данным регионального МЧС, плохая видимость на дорогах из-за погоды останется в течение субботы.

Очевидцы выложили видео ДТП на Кузнецком мосту, когда две фуры «не увидели друг друга». На кадрах заметно, что рядом с большегрузами стоит автомобиль скорой помощи. Официальных данных о пострадавших нет.

Региональное МЧС предупредило, что по прогнозам синоптиков, в субботу в области ожидаются туманы, дым, дымка с ухудшением видимости до 500-1 тысячи метров, местами 100 метров и менее. Таким условиям поспособствовал мороз и безветренная погода над территорией области.

Спасатели просят автомобилистов без крайней необходимости не отправляться в дорогу. А если решили ехать, то нужно проверить техническое состояние автомобиля, наполнить топливом не только бензобак автомобиля, но и дополнительные канистры, взять с собой буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для «прикуривания» и медицинскую аптечку.