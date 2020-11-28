Директор авиазавода рассказал об обмене вертолетов на пуховики в 90-е

Управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых рассказал, как выжило предприятие в самое сложное для него время — 1990-е годы. В период отсутствия заказов и тотального безденежья выручили китайские партнеры, готовые обменивать продукцию на пуховики и продукты.

Авиазавод в Улан-Удэ, в советские годы выпустивший тысячи вертолетов Ми в 1998 году практически остановился. Госзаказа не было. Предприятию отключили электроэнергию. Сотни сотрудников не получали зарплату по 18 месяцев. Начались забастовки. Перед новым руководством встала задача — обеспечить завод заказами.

«Тогда мы находились в условиях жесткой конкуренции с Казанским вертолетным заводом. Они всегда поставляли на экспорт. У казанцев все было дешевле — они рядом с центром, транспортных расходов почти нет», — цитирует «МК в Бурятии» Белых.

Необходимо было сделать вертолеты из Улан-Удэ на 25-30% дешевле, чем у основного конкурента. И сотрудники предприятия в итоге добились этого. Стоимость вертолетов упала, но необходимо было найти рынки сбыта.

«Первым рынком стал Китай. Сначала появился бартер — нам давали пуховики, радиоприемники, мясо. Коммерческая служба потом все это продавала. Позже появились реальные деньги. Потихоньку стали на ноги становиться», — поделился воспоминаниями руководитель предприятия.

Руководство закрыло долги, выплатило зарплаты. Уволившиеся специалисты стали возвращаться на завод. Сейчас продукция завода поставляется в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании. Количество произведенных на У-УАЗ единиц авиатехники приближается к 10 тысячам.