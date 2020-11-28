Участники «Голоса» провалили повышающий рождаемость номер

Игорь Завазальский и Юрий Гордиенко из команды Сергея Шнурова в шоу «Голос» исполнили песню «Нажми на кнопку» группы «Технология», но номер не понравился никому из членов жюри.

Завазальский и Гордиенко выступили в этапе поединков, по итогам которых наставник должен был пропустить в следующий этап одного музыканта. Шнуров выбрал для молодых людей культовую песню «Нажми на кнопку» и попросил сделать своих подопечных упор на сексуальность.

«Чтобы после исполнения этой песни немножечко повысилась рождаемость в этой стране», — попросил наставник у исполнителей.

После выступления члены жюри единогласно решили, что молодые люди номер провалили.

«Не могу сказать, что разочарован этой песней, но она стала более попсовой. Когда я говорю попса, я имею ввиду не очень хорошо сыгранную популярную музыку. Что-то до удовольствия от номера не хватило», — сказал Валерий Сюткин.

Шнуров согласился с коллегами и признал, что в неудаче номера в основном его вина. «Со мной будет дальше продолжать портить песни Юрий (Гордиенко)», — принял решение наставник.