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Перепетая в «Голосе» песня Успенсокой до слез рассмешила Гагарину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Участники команды Полины Гагариной во время поединков на «Голосе» перепели песню «Карусель» Любови Успенской. Новое звучание вызвало бурные эмоции у наставников.

Песню «Карусель» исполнили Ксения Коламбацкая и Сафаэль Мишиев. Коломбацкая пела в более классическом варианте, а Мишиев менял интонации и играл голосом, что придавало песне определенную иронию.

Во время исполнения «Карусели» наставники еле сдерживали смех, а наставница Полина Гагарина слушала песню стоя и смеялась до слез, периодически отворачиваясь от камер к зрительному залу.

«Это было настолько свежо и удивительно. Исполнено замечательно. Все интонации, вся игровая ситуация, драматургия. Ну, не знаю, у меня одни восторги», — сказал о выступлении Сергей Шнуров.

Другие наставники тоже похвалили артистов, особенно отметив выступление Сафаэля Мишиева. Гагарина признала, что ей тяжело делать выбор, но в итоге оставила в команде Мишиева.

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