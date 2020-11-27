Введен единый телефонный номер 122 по COVID-19

В России вводят единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов. Техническую работу службы обеспечит компания «Ростелеком».

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

По новому номеру будет отвечать региональный кол-центр, который предоставит необходимую информацию и консультацию, а если потребуется — соединит с поликлиникой, скорой и другими службами.

Ранее Владимир Путин поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона граждан до медиков. Многие заболевшие жалуются, что дозвониться до скорой помощи и вызвать врача очень трудно, ответа оператора можно ждать 20 и более минут.

По данным Общероссийского народного фронта, труднее всего дозвониться до скорой в Дагестане, Хакасии, Воронежской, Иркутской и Новосибирской областях. Также проблемы выявили в Омской области, Забайкалье, Республике Алтай, Алтайском и Хабаровском краях.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста.