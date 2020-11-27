НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Введен единый телефонный номер 122 по COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
116 0
Фото: © Sibnet.ru

В России вводят единый телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов. Техническую работу службы обеспечит компания «Ростелеком».

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

По новому номеру будет отвечать региональный кол-центр, который предоставит необходимую информацию и консультацию, а если потребуется — соединит с поликлиникой, скорой и другими службами.

Ранее Владимир Путин поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона граждан до медиков. Многие заболевшие жалуются, что дозвониться до скорой помощи и вызвать врача очень трудно, ответа оператора можно ждать 20 и более минут.

По данным Общероссийского народного фронта, труднее всего дозвониться до скорой в Дагестане, Хакасии, Воронежской, Иркутской и Новосибирской областях. Также проблемы выявили в Омской области, Забайкалье, Республике Алтай, Алтайском и Хабаровском краях.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста.

Тема: Распространение коронавируса
Почти десятая часть новосибирских педагогов ушла на больничные
Главврач томской больницы умер от осложнений COVID
Врач в Бурятии обратилась к участникам «подпольной» вечеринки
Меняйло предложил создание COVID-центров в поликлиниках Приангарья
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Путин был без маски на мероприятии
•
Введен единый телефонный номер 122 по COVID-19
•
Microsoft включила слежку за пользователями Office 365
•
Реликтовое излучение Вселенной нарушило законы физики
Подробности
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
Как это работает
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
Сибирь 27.11.2020 21:42
Женскую бригаду водителей автобусов создадут в Новокузнецке
Сибирь 27.11.2020 19:25
Забетонированное тело нашли в подвале дома в Красноярске
Сибирь 27.11.2020 17:20
Особый режим продлили в Томске до следующего года
Сибирь 27.11.2020 17:10
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
6125
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4924
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
4226
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
3472
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Путин был без маски на мероприятии
•
Введен единый телефонный номер 122 по COVID-19
•
Microsoft включила слежку за пользователями Office 365
•
Реликтовое излучение Вселенной нарушило законы физики
Как это работает
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. - вот ведь #держитесьтут!...

Muzykant

Открыл по видеосвязи.Из бункера выползти боится.

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Uynachalnica

Не только на все соленое, но и на все сладкое, весь фастфуд думают обакцизить!

Outro

Предлагаю послать туда, сами знаете куда, отчисления в федеральный бюджет