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Серябкина перестала раздеваться в Instagram после замужества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © seryabkina, instagram.com/seryabkina

Социальная сеть певицы Ольги Серябкиной перестала пестрить откровенными снимками, после замужества певица все чаще примеряет строгие и сдержанные образы.

Ольга Серябкина несколько лет подряд входит в топы самых сексуальных женщин России. Например, в 2018 и 2019 годах она была на третьем месте Sex-Топа, по версии мужского журнала Maxim, а в 2020 году поднялась на вторую строчку.

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В Instagram знаменитость баловала своих подписчиков откровенными снимками. Певица выкладывала фотографии в бикини, в прозрачном нижнем белье, в платьях с глубоким декольте, а иногда и совсем появлялась в соцсети полностью обнаженной.

Месяц назад Ольга Серябкина опубликовала фото со своей свадьбы. Она тайно вышла замуж за бизнесмена. Извсетно, что он занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей. Своего избранника поклонникам певица представлять не стала.

За последний месяц Ольга Серябкина не опубликовала ни одной откровенной фотографии. Теперь певица делится снимками из Большого театра, а бойкие наряды сменили строгие водолазки и свитшоты.

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