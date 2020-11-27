Microsoft включила слежку за пользователями Office 365

Компания Microsoft включила в новейшую версию корпоративной Office 365 функцию слежки за сотрудниками, которая доступна работодателю. Возможность обнаружили участники кампании по обеспечению конфиденциальности.

Изначально компания заявляла лишь о предоставлении своим корпоративным клиентам возможности получить полезный инструмент для «оценки производительности». Однако на практике Microsoft дал менеджерам возможность просматривать информацию о поведении отдельных сотрудников, пишет The Guardian.

В частности, менеджеры могут находить тех, кто меньше участвует в групповых чатах, отправляет меньше электронных писем, реже обращается к общим документам. Отчеты программы позволяют менеджерам детализировать конфиденциальные данные об отдельных сотрудниках.

Новую функцию уже раскритиковали специалисты отрасли, а также пользователи соцсетей. В частности, эксперты посчитали, что постоянное наблюдение за сотрудником на рабочем месте — это психологическое насилие.