Прогноз на будущие 100 лет дадут в Comedy Club

Зрители получат шуточный прогноз на 100 лет вперед от группы USB в новом выпуске Comedy Club, который выйдет в эфире ТНТ в пятницу, сообщила пресс-служба канала.

В новом выпуске Comedy гостями станут певец JONY, киберспортсмен Роман Ramzes Кушнарёв, Анна Седокова и Янис Тимма, Артемий Лебедев и ведущие «Подруг» Татьяна Мингалимова, Ксения Дукалис, Карина Истомина и Татьяна Старикова.

Также в выпуск программы войдут шоу Андрея Бебуришвили и Тимура Батрутдинова «Женская правда», прогноз от группы USB на 100 лет, монолог Паши Воли про красивую обертку и рассуждение Вани Половинкина о стереотипах в отношении мужчин.

Новый выпуск Comedy Club покажут в пятницу в 21:00 на ТНТ.