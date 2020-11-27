НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Прогноз на будущие 100 лет дадут в Comedy Club

Источник:
Sibnet.ru
118 0
Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Зрители получат шуточный прогноз на 100 лет вперед от группы USB в новом выпуске Comedy Club, который выйдет в эфире ТНТ в пятницу, сообщила пресс-служба канала.

В новом выпуске Comedy гостями станут певец JONY, киберспортсмен Роман Ramzes Кушнарёв, Анна Седокова и Янис Тимма, Артемий Лебедев и ведущие «Подруг» Татьяна Мингалимова, Ксения Дукалис, Карина Истомина и Татьяна Старикова.

Также в выпуск программы войдут шоу Андрея Бебуришвили и Тимура Батрутдинова «Женская правда», прогноз от группы USB на 100 лет, монолог Паши Воли про красивую обертку и рассуждение Вани Половинкина о стереотипах в отношении мужчин.

Новый выпуск Comedy Club покажут в пятницу в 21:00 на ТНТ.

Еще по теме
Дети раскроют тайны лидера группы «Звери»
Ургант спел песню «А каток-то в виде пениса» про Новосибирск
Борис Моисеев одобрил исполнение «Голубой луны» Ольгой Бузовой
Wink устроил распродажу фильмов со скидкой до 70%
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Путин был без маски на публичном мероприятии
•
Трамп пообещал освободить Белый дом
•
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
•
Водородные автозаправки запланировали в крупных городах
Как это работает
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Женскую бригаду водителей автобусов создадут в Новокузнецке
Сибирь 27.11.2020 19:25
Забетонированное тело нашли в подвале дома в Красноярске
Сибирь 27.11.2020 17:20
Особый режим продлили в Томске до следующего года
Сибирь 27.11.2020 17:10
Зимний холод установится в Восточной Сибири на выходных
Сибирь 27.11.2020 14:00
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
5806
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4907
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
4187
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
3442
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Путин был без маски на публичном мероприятии
•
Трамп пообещал освободить Белый дом
•
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
•
Водородные автозаправки запланировали в крупных городах
Как это работает
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
37
Исторический сериал «Грозный» стартует на канале «Россия»
32
Медведев придумал новый налог на зарплаты
32
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
29
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
27