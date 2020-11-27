Женскую бригаду водителей автобусов создадут в Новокузнецке

Женскую бригаду водителей общественного транспорта создадут в Новокузнецке, где проводится транспортная реформа, сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Транспортная реформа в Новокузнецке началась 18 ноября. Компания «Питеравто» допустила серьезные сбои в движении транспорта, ей не хватает подвижного состава и сотрудников.

«Мной сегодня принято решение о создании в городе женской бригады водителей. И главное: женщины смогут пройти обучение на категорию "Д" с 50% оплатой. Остальные средства будут компенсированы», — написал Кузнецов в Instagram.

Кузнецов напомнил, что у основного перевозчика в штате преобладают водители-вахтовики, которые приехали в Новокузнецк из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Петрозаводска и других городов РФ. Кадровая потребность перевозчика составляет порядка 600 человек.