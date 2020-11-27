Особый режим продлили в Томске до следующего года

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в пятницу продлил режим ограничений, связанных с распространением коронавируса в регионе до 31 января 2021 года.

«Благодаря вовремя принятым мерам ситуация с распространением коронавируса у нас несколько стабилизировалась, однако эпидемия расслабленности не прощает. Поэтому наш штаб принял решение продлить действующий в Томской области режим ограничений до 31 января. Мы продолжаем обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных местах, сохраняем самоизоляцию для людей в возрасте 65+ и запрет на массовые мероприятия», – сказал Жвачкин в видеообращении.

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Губернатор также напомнил, что рекомендует работодателям перевести 30 процентов сотрудников на удаленный режим работы.

«Некоторые работодатели до сих пор нам говорят, что это невозможно. Но когда у них в коллективе заболевают коронавирусом, начальники отправляют сотрудников по домам без проблем. Уважаемые мои, не нужно ждать, пока заболеют люди. Нужно работать на опережение!» – высказался он.

С 18 декабря по 10 января для кафе и ресторанов вводится запрет на проведение новогодних развлекательных мероприятий.

В эти же даты детям будет запрещено посещать ТЦ с развлекательной инфраструктурой и кинотеатры без сопровождения родителей или законных представителей.