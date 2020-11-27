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Особый режим продлили в Томске до следующего года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в пятницу продлил режим ограничений, связанных с распространением коронавируса в регионе до 31 января 2021 года.

«Благодаря вовремя принятым мерам ситуация с распространением коронавируса у нас несколько стабилизировалась, однако эпидемия расслабленности не прощает. Поэтому наш штаб принял решение продлить действующий в Томской области режим ограничений до 31 января. Мы продолжаем обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных местах, сохраняем самоизоляцию для людей в возрасте 65+ и запрет на массовые мероприятия», – сказал Жвачкин в видеообращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖвачкин решил поднять настроение томичам

Губернатор также напомнил, что рекомендует работодателям перевести 30 процентов сотрудников на удаленный режим работы.

«Некоторые работодатели до сих пор нам говорят, что это невозможно. Но когда у них в коллективе заболевают коронавирусом, начальники отправляют сотрудников по домам без проблем. Уважаемые мои, не нужно ждать, пока заболеют люди. Нужно работать на опережение!» – высказался он.

С 18 декабря по 10 января для кафе и ресторанов вводится запрет на проведение новогодних развлекательных мероприятий.

В эти же даты детям будет запрещено посещать ТЦ с развлекательной инфраструктурой и кинотеатры без сопровождения родителей или законных представителей.

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Uynachalnica

Цитата«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. - вот ведь #держитесьтут!...

Muzykant

Открыл по видеосвязи.Из бункера выползти боится.

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Uynachalnica

Не только на все соленое, но и на все сладкое, весь фастфуд думают обакцизить!

Outro

Предлагаю послать туда, сами знаете куда, отчисления в федеральный бюджет