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Систему защиты бронетехники от дронов разработают в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Предприятия «Ростеха» разработают системамы защиты бронетехники от беспилотников, заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Не стоит забывать и о таком факторе, как беспилотники. "Ростех" разрабатывает средства для защиты боевых машин от угроз со стороны БПЛА. Кроме того, нашими предприятиями были проработаны вопросы создания машин по борьбе с беспилотниками», — приводит РИА Новости слова Оздоева.

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Одна из основных задач при модернизации танков сегодня, по его словам, – защита от массово применяемых средств ближнего боя и высокоточного оружия.

«В ближайшее время ожидается появление серийных образцов танков с комплексом активной защиты, которые смогут эффективно противостоять многочисленным угрозам на современном поле боя», — добавил собеседник агентства.

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