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График новосибирского метро изменится в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Время движения поездов в метро Новосибирска от «Площади Маркса» до «Речного вокзала» сократится 28 и 29 ноября из-за строительства новой станции «Спортивная», сообщает пресс-центр мэрии.

В субботу и воскресенье поезда на участке от станции «Площадь Маркса» до станции «Речной вокзал» прекратят движение в 22.00. До 00.00 по Ленинской линии пассажиров будут перевозить только от «Заельцовской» до «Речного вокзала». На Дзержинской линии изменений не будет.

Ограничение связано со строительством станции «Спортивная». Аналогичные работы планируются 5, 6, 12 и 13 декабря.

Станция «Спортивная» строится в пойме реки Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой», рядом с будущим ледовым дворцом спорта. Открытие запланировано на 2022 год. 

Новая станция метро и ледовый дворец строятся к молодежному чемпионату мира по хоккею, который в 2023 году примет Новосибирск.

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