Проезд в Новосибирске подорожает

Цена проезда на общественном транспорте в Новосибирске в декабре вырастет на 1 рубль, заявил в пятницу мэр города Анатолий Локоть.

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Локоть в ходе пресс-конференции прокомментировал слухи о том, что проезд в метро подорожает на 10 рублей, сообщив, что информация была запущена «неквалифицированными людьми».

«Себестоимость одного проезда на самом деле дороже установленного сейчас тарифа … Повышение будет на 1 рубль, это утверждено. Также в середине декабря подорожает проезд на всем наземном муниципальном транспорте на рубль», – сказал мэр.

Проезд в метрополитене подорожал сразу на три рубля и стал стоить 25 рублей год назад. Власти объяснили повышение тарифов инвестиционной составляющей: деньги нужно было вложить в закупку новых вагонов метро, так как старые уже выработали свой ресурс.