Автомобили примут экзамен на водительские права

ГИБДД допускает возможность, что на экзаменах на водительские права будут использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями, сообщил замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин.

«Вот экзаменационный автомобиль — с камерами, на базе беспилотного автомобиля, сенсорные педали, планшет-инспектор. Я не говорю, что он завтра будет, но мы это тоже прорабатываем. Техника, которая стоит: система, оцифрованная дорога. Система закладывает маршрут, озвучивает кандидату в водители, оценивает его, инспектор контролирует работу системы», — цитирует Шеюхина РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Маск пообещал беспилотную Tesla за 2 млн рублей

Он добавил, что система беспилотного автомобиля должна быть настроена аналогично программе навигаторов. «Если вы нарушаете разметку, проезжаете запрещающий, не предоставите преимущество — он автоматически припишет балл. Камера считывает, это делает система», — объяснил представитель ГИБДД.

Шеюхин отметил, что пока не идет речи о том, чтобы экзаменатора-человека в машине не было. «Человек смотрит, параллельно оценивает и машина», — уточнил он.