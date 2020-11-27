Ясные морозные выходные придут в Новосибирск

Антициклон принес в Новосибирск умеренные морозы, выходные ожидаются почти без осадков, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ягудин рассказал, что утром в пятницу температуры по Новосибирской области колебались в очень широких пределах: от -8 в Усть-Тарке до -22 градусов в Искитиме. В Новосибирске было -13…-16 градусов.

«Мы полагаем, что погода в основном в ближайшие дни будет с очень слабыми осадками, на грани с "преимущественно без осадков"», – сказал синоптик.

В течение пяти дней ночами в Новосибирске будет около 16 градусов мороза, в пригороде – до -20 градусов. В дневные часы – 10-12 градусов ниже нуля.

«Это погода антициклональная, слабые ветры способствуют повышению уровня загрязняющих веществ в атмосфере. В утренние часы возможны туманы, дымки, изморозь. Погода не самая морозная, арктического вторжения нет», – добавил собеседник.