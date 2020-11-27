НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Ясные морозные выходные придут в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
186 0
Фото: © Sibnet.ru

Антициклон принес в Новосибирск умеренные морозы, выходные ожидаются почти без осадков, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ягудин рассказал, что утром в пятницу температуры по Новосибирской области колебались в очень широких пределах: от -8 в Усть-Тарке до -22 градусов в Искитиме. В Новосибирске было -13…-16 градусов.

«Мы полагаем, что погода в основном в ближайшие дни будет с очень слабыми осадками, на грани с "преимущественно без осадков"», – сказал синоптик.

В течение пяти дней ночами в Новосибирске будет около 16 градусов мороза, в пригороде – до -20 градусов. В дневные часы – 10-12 градусов ниже нуля.

«Это погода антициклональная, слабые ветры способствуют повышению уровня загрязняющих веществ в атмосфере. В утренние часы возможны туманы, дымки, изморозь. Погода не самая морозная, арктического вторжения нет», – добавил собеседник.

Еще по теме
Зимний холод установится в Восточной Сибири на выходных
Путин заявил о ликвидации экологической катастрофы в Усолье-Сибирском
Спелеологи открыли самую большую пещеру Забайкалья. ВИДЕО
Депутаты в Бурятии запретили предпринимателям топить углем
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп пообещал освободить Белый дом
•
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
•
Водородные автозаправки запланировали в крупных городах
•
Госдума отказалась от постоянного выходного 31 декабря
Подробности
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Зимний холод установится в Восточной Сибири на выходных
Сибирь 27.11.2020 14:00
Проезд в Новосибирске подорожает
Сибирь 27.11.2020 13:59
Ясные морозные выходные придут в Новосибирск
Сибирь 27.11.2020 13:33
Локоть ответил на предложение пересадить мэрию на такси
Сибирь 27.11.2020 13:30
Самое популярное
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4853
Медведев придумал новый налог на зарплаты
4824
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
4105
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
3388
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп пообещал освободить Белый дом
•
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
•
Водородные автозаправки запланировали в крупных городах
•
Госдума отказалась от постоянного выходного 31 декабря
Как это работает
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. - вот ведь #держитесьтут!...

Muzykant

Открыл по видеосвязи.Из бункера выползти боится.

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Egorka72

В накопительную пенсию и ЕдРросам верят люди скажем так, нкумные, остальные уже просто смирились с грабежом...

Uynachalnica

ЦитатаПрезидент России Владимир Путин открыл по видеосвязи цех по производству вакцины против коронавируса...