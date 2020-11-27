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Минпромторг определил срок начала производства самолета «Байкал»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым сообщил, что серийное производство самолета «Байкал», призванный заменить Ан-2, начнется в 2023 году.

Самолет «Байкал» призван заменить Ан-2 «Кукурузник». Изначально существовал проект цельнокомпозитного самолета ТВС-2ДТС СибНИА. В 2020 году правительство РФ приняло решение о разработке другого образца — Уральским заводом гражданской авиации. Опытный образец самолета «Байкал» планируется выпустить в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

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«Ждем первого полета опытного самолета «Байкал», который будет производиться на авиационном заводе. В следующем году мы должны получить опытный образец. Примерно 1,5 года уйдет на сертификацию, чтобы с 2023 года начать серийные отгрузки», — цитирует Мантурова пресс-служба республиканского правительства.

Разработчики самолета сообщали, что в 2022 году планируется завершение сертификации самолета. Стоимость серийного производства самолета составит 120 миллионов рублей, сообщалось в презентации главы компании.

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