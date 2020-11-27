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Новосибирские депутаты оспорят в ФАС тарифы на мусор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились в ФАС и к Российскому экологическому оператору по поводу повышения тарифов на вывоз мусора в регионе.

Тарифы на мусор с ноября выросли на 40% (более чем на 23 рубля с человека) по решению ФАС. По словам представителей группы«ВИС», в 2019 году тариф был еще выше, то есть за год произошло не повышение, а даже понижение, ФАС просто устранила ошибку.

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«Мы направили обращение в ФАС и руководителю Российского экологического оператора, до 13 декабря должен прийти ответ», – цитирует пресс-служба Заксобрания спикера Андрея Шимкива.

Депутаты Заксобрания сочли решение «дискредитирующим реформу по обращению с ТКО в Новосибирской области», а рост тарифов – необоснованным.

«В Новосибирской области сложилась парадоксальная ситуация, при которой ФАС России как орган, призванный ограничивать интересы монополий и способствовать развитию рыночных механизмов, сам игнорирует рыночные индикаторы (рыночные цены) и принуждает потребителей оплачивать услуги по монопольно завышенной, экономически необоснованной цене. И это происходит на фоне значительного падения уровня доходов населения, усиления социальной напряженности и беспрецедентных мер поддержки граждан и бизнеса, инициированных президентом и правительством РФ», – сказано в обращении в ФАС.

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