Представители диаспор в Туве приготовили плов для врачей

Представители национальных диаспор в Туве приготовили 300
порций плова для врачей больниц, которые лечат больных коронавирусом, сообщает Агентство
по делам национальностей Республики.
Узбекская, армянская, киргизская, азербайджанская и таджикская
диаспоры закупили продукты для плова на 15 тысяч рублей. Прямо перед зданием
Центра русской культуры молодые люди выставили печи и казаны, чтобы приготовить
300 порций настоящего узбекского плова.
«Горячее блюдо было расфасовано в одноразовую посуду и
передано в следующие медицинские учреждения — Инфекционная больница,
Многофункциональный медицинский центр, Терапевтический корпус Республиканской
больницы РТ», — говорится в сообщении.
Сибиряки активно помогают медикам — возят врачей на вызовы,
кормят обедами, собирают средства на кислородные концентраторы, бесплатно
стригут.