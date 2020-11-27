Представители диаспор в Туве приготовили плов для врачей

Представители национальных диаспор в Туве приготовили 300 порций плова для врачей больниц, которые лечат больных коронавирусом, сообщает Агентство по делам национальностей Республики.

Узбекская, армянская, киргизская, азербайджанская и таджикская диаспоры закупили продукты для плова на 15 тысяч рублей. Прямо перед зданием Центра русской культуры молодые люди выставили печи и казаны, чтобы приготовить 300 порций настоящего узбекского плова.

«Горячее блюдо было расфасовано в одноразовую посуду и передано в следующие медицинские учреждения — Инфекционная больница, Многофункциональный медицинский центр, Терапевтический корпус Республиканской больницы РТ», — говорится в сообщении.

Сибиряки активно помогают медикам — возят врачей на вызовы, кормят обедами, собирают средства на кислородные концентраторы, бесплатно стригут.