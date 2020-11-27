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Выпавшую с четвертого этажа в Томске девочку выписали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шестилетняя девочка выпала с четвертого этажа в Томске – падение назвали чудесным, потому что малышка сразу же встала и пошла дальше. Девочку уже выписали из больницы, сообщил в пятницу департамент здравоохранения Томской области.

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Инцидент произошел в минувшую субботу, 21 ноября, и попал на видео. Девочка выпала с четвертого этажа, когда находилась одна дома. Она попала в больницу, но обошлось даже без переломов.

«Состояние ребенка удовлетворительное, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога в поликлинике по месту жительства», – сообщил главврач больницы скорой помощи №2 Андрей Караваев.

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