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«Би-2» назвали клип «Бог проклятых» настоящим кино

Источник:
Sibnet.ru
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Группа «Би-2» выпустила масштабный клип на песню «Бог проклятых», свою новую работу участники группы сравнили с настоящим кино.

«Кажется, вместо "Бога проклятых" мы сняли настоящее кино. Съемки велись в четырех разных локациях на протяжении пяти дней, а суммарно в них было задействовано более двухсот человек», — сообщается в Instagram-аккаунте Би-2.

По сюжету клипа, семейная пара избавляется от уродливого ребенка, но малыш выживает. Он живет на улице, и его все презирают за его внешность. После очередного унижения он решает отомстить своим обидчикам.


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