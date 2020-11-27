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Новую здравницу «Чедер» в Туве откроют к осени 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Oschtan / CC BY-SA 3.0

Оздоровительный комплекс «Чедер» на одноименном озере в Туве сможет принять туристов осенью в 2021 году, на обновление потратят 100 миллионов федеральных средств, сообщил на пресс-конференции министр экономики Республики Дайынчы Ондар.  

В 2020 году началась работа над созданием санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» на озере, которое сравнимо по составу с радоновыми водами знаменитого грузинского санатория Цхалтубо, у которого, как считалось, нет аналогов в мире. 

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Инвестором выступает ООО «Здравница Чедер». Из федерального бюджета 100 миллионов рублей и 1 миллион рублей – (софинансирование) из республиканского бюджета уже перечислены. Старые дома убраны, очищена площадка. Начата реконструкция зимнего корпуса. По плану там будет трехзвездочный отель.

«Мы пригласили инвесторов, которые дали рекомендации, какие должны быть комнаты, какой площади, чтобы создать удобства для отдыхающих. Все нюансы мы изучили. Внутри все перегородки убрали, реконструкцию делают по-современному. Интернет уже подведен, первый этап ремонта дороги завершен», — сказал Ондар.

По его словам, рядом будут новые стройки, столовая, пансионаты, летние домики, игровая площадка. По оценочным данным, первые отдыхающие появятся к осени следующего года.

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