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Сериал «Беспринципные» продлили на второй сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Беспринципные»

Сериал «Беспринципные» с Павлом Деревянко в главной роли продлили на второй сезон. Об этом сообщили создатели комедийного проекта.

«Надеемся, что зрители встретят следующих "Беспринципных" с такой же любовью», — приводит КиноПоискслова генпродюсера проекта Данила Шарапова.

Действие сериала «Беспринципные» происходит на Патриарших прудах в Москве. Главные герои сериала — жители Патриарших, супруги и любовники, коллеги и соперники, друзья и случайные знакомые, оказавшиеся в эпицентре невероятных событий.

Первый сезон «Беспринципных» состоит из восьми серий, каждая из которых по 47 минут.

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