Госдума отказалась от постоянного выходного 31 декабря

Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря.

Авторы законопроекта предлагали, чтобы правительство РФ переносило выходные дни таким образом, чтобы 31 декабря был выходным, если этот день не является таковым по календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней в году сохраняется в том же объеме.

«Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями», — сказал один из авторов законопроекта Ярослав Нилов на заседании.

Зампред комитета по труду и социальной политике Валентина Кабанова отметила, что законодательством уже предусмотрено право правительства на перенос нерабочего дня. Правительство в своем заключении также сочло предлагаемую норму излишней.

За отклонение законопроекта проголосовал 101 депутат, один парламентарий проголосовал против, двое воздержались.

в 2021 году 31 декабря будет выходным, соответствующее постановление в октябре приняло правительство. На этот день перенесут выпадающий выходной с 3 января.