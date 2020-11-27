Сибирская медведица Шилка родила двойню в Японии. ФОТО

Первенец пары белых медведей из Новосибирского зоопарка Шилка родила в Японии медвежат-близнецов. Медведице скоро исполнится семь лет.

Первенец у пары белых медведей Кая и Герды появился на свет 11 декабря 2013 года. Это стало большим событием для Новосибирского зоопарка, где потомства у самых крупных хищников планеты не было с 1972 года.

Маленькая медведица очень быстро стала любимицей горожан. Малышка была названа Шилкой в честь директора зоопарка Ростислава Шило. В 2015 году она переехала в японский зоопарк.

По данным японских СМИ, Шилка 26 ноября родила белых медведей-близнецов в зоопарке Теннодзи в Осаке. Пока нет данных о состоянии Шилки и малышей, а первые месяцы очень важны для выживания медвежат. Мама Шилки медведица Герда также воспитывает двух близнецов мальчика и девочку, которые родились в 2018 году.