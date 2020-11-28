Сквозь ад: как охотники за пряностями обошли вокруг Земли

Португальский мореплаватель Фернан Магеллан ровно 500 лет назад, 28 ноября 1520 года прошел через пролив из Атлантического океана в Тихий. Он искал путь к драгоценным пряностям, но совершил величайшее географическое открытие. Его экспедиция прошла через адские испытания, но первой в мире обогнула Землю. Выжили немногие.

Только 18 человек находилось на борту корабля, пришвартовавшегося 6 сентября 1522 года в испанской гавани Сан-Лукар-де-Баррамеда. Все они были до предела истощены голодом и измучены цингой. Некоторые моряки нашли в себе силы, пошатываясь, выйти на берег. Они упали на колени и поцеловали родную землю.

Это была «Виктория» — флагманский корабль экспедиции Фернана Магеллана. Уже давно не рассчитывали, что кто-нибудь из нее вернется обратно. Но эти люди совершили подвиг и вернулись. Они не только продемонстрировали величие человеческого духа. На их счету — первое кругосветное путешествие, открытие Тихого океана, новых торговых путей и истинных размеров нашей планеты.

Дороже золота

Самым ценным товаром в Европе в те времена были пряности — перец, корица, мускатный орех, гвоздика. Они ценились выше золота. Это и не фигура речи: на вес пряности стоили дороже драгоценных металлов.

Их добывали на Востоке — на островах пряностей — нынешних Молуккским островах в Индонезии. Именно туда в свое время безуспешно искал короткий путь Христофор Колумб.

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В 1494 году папа римский поделил мир между двумя великими морскими державами тех времен. Испания получила права на западную часть мира, а Португалия — на восточную.

Идея Магеллана состояла в том, чтобы найти западный путь к островам пряностей через испанские воды. Это был дерзкий план — никто раньше не проходил по этому пути. Более того, никто даже не знал, существует ли такой путь вообще. Если бы его удалось найти, Испания стала бы богатейшей страной мира.

О лаврах первооткрывателей тогда особо никто не думал. Людьми двигало честолюбие, жажда наживы и невероятный авантюризм. Магеллан на проект поставил все — поиск пути к островам пряностей стал делом его жизни.

Путь в неизвестность

Экспедицию оснастили всем необходимым. Она состояла из пяти парусников — каррак — кораблей, приспособленных к дальним океанским походам. В ее состав вошел 241 человек. 21 сентября 1519 года эскадра отплыла из Испании в неизвестность.

Уже 3 октября 1519 года погода испортилась. Флотилия шла через опасные воды. Весь путь до Америки ее трепали яростные шквалы. Корабли убирали паруса и в шторм дрейфовали в ожидании улучшения погодных условий.

Магеллан был полон решительности, но команду обуял страх. Моряки бесконечно устали. Во время одного из штормов ветер был таким сильным, что даже убранные и туго свернутые паруса изорвало в клочья. Люди горячо молились и просили у Бога спасения.

«В бурю к нам часто являлся образ Святого Эльма. Было это темными ночами. Во время особенно плохой погоды. Святой появлялся в образе горящего огня на верхушках мачт. Оставался там более двух часов к нашему утешению, когда мы горько плакали, ожидая смерти. И мы взывали к милости Божьей», — писал летописец экспедиции Антонио Пигафетта.

Ученые потом объяснят это явление. Во время грозы облака накапливает мощный заряд. Электричество разряжалось на концах мачт, создавая яркое свечение.

Спустя четыре месяца после отплытия из Испании, потрепанная страшными штормами, флотилия добралась до берегов Южной Америки и достигла границ известного мира.

А где пролив?

Магеллан рассчитывал, что именно здесь он найдет пролив, пересекающий южноамериканский континент. И все шло именно к тому: береговая линия здесь резко сворачивала на запад и земли на юге не было видно.

Но после двух недель исследований открылась горькая правда — это был не пролив, а гигантский залив, протянувшийся вглубь континента на 300 километров. Казалось, произошла катастрофа — эскадра Магеллана заплыла в тупик.

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Успех всей экспедиции зависел от одного допущения — существования пролива. Магеллан внешне не допускал даже малейших сомнений в наличии прохода и обсуждать этот вопрос категорически отказывался. Команда не была так уверена.

В любом случае после первой неудачи вера в существование пролива у моряков пошатнулась. Но Магеллан решительно пустился в плавание на юг, вдоль побережья — навстречу зиме и самым бурным в мире морям.

Далее шел изрезанный берег и в нем множество возможных проходов. Как выбрать тот, который снова не заведет в тупик? Приходилось заводить в них неповоротливые огромные парусники. Это был адский труд.

Бунт

Путь на юг продолжался еще три месяца, но пролива не было. Припасы истощались, дни становились все короче. 31 марта 1520 года всего в тысяче миль от Антарктики эскадра нашла убежище в бухте.

Команда страдала от холода, голода — потеряла дух. Магеллан вынужден был урезать рацион — это стало последней каплей. Капитаны кораблей подали петицию с требованием вернуться назад, в Испанию.

Это было невозможно для человека, который поставил на карту все. Магеллан с возмущением отверг требование. Вспыхнул бунт. Его возглавил один из капитанов.

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Глава экспедиции действовал быстро, решительно и жестоко. Верные люди убили зачинщиков восстания. Затем казнили еще часть бунтовщиков, некоторых оставили на пустынном берегу, большую же часть простили. Мятеж был подавлен, авторитет лидера восстановлен.

После бунта команда устроилась на зимовку в недружелюбных землях Патагонии. Еды оставалось очень мало.

Магеллан плакал от счастья

После семимесячной полуголодной зимовки флотилия вновь двинулась на поиски пролива. И везение: у фьордов нашли китовый ус, значит рядом проходит маршрут миграции китов.

Флотилия вошла во фьорды. Корабли проходили у множества островов и проливов. Повсюду их ждали тупики. Воды окружали высокие горы и морякам казалось, что прохода нет. Один из кораблей, воспользовавшись густым туманом развернулся и ушел в Испанию.

#Гео Тайны Обского моря

Этот страшный путь по проливу длился 38 дней, хотя, как оказалось позднее, его длина составляет всего 530 километров. 28 ноября 1520 года корабли вышли в открытый океан.

Магеллан плакал от счастья. Он понял, что стал в один ряд с кумирами своего детства — Колумбом и Васко да Гамой.

На следующие четыре столетия Магелланов пролив станет основным путем из Атлантического океана в Тихий. Только в 1914 году его заменить рукотворный Панамский канал.

Жуткие просторы

Морякам казалось, что теперь открыт прямой путь островам пряностей. Погода стояла прекрасная. Океан был удивительно спокоен. За это Магеллан назвал его Тихим.

Флотилия повернула в самое сердце Тихого океана. Моряки считали, что до островов пряностей всего несколько дней пути. Они катастрофически ошибались. От цели путешествия их отделяли многие тысячи километров. И ждали ужасные испытания.

Карты того времени были основаны на трудах античного ученого Птолемея. Он оценивал окружность земли в 29 тысяч километров. Путешественникам предстояло узнать, что древний географ ошибся на 11 тысяч километров.

Эскадра ушла в безбрежное, пустое пространство. Они не знали реальных размеров Тихого океана и день за днем теряли веру, что когда-нибудь достигнут земли. Моряков настигли голод и цинга.

В течение трех месяцев и двадцати дней флотилия находилась во власти Тихого океана. И нигде, ни разу не удалось пополнить запасы провизии. Экспедиции встретились только два пустынных островка.

«Мы ели старые сухари, кишевшие червями и превратившиеся в крошево. Пили тухлую желтую воду. Ели воловью кожу, очень жесткую, так как солнце, дождь и ветер ее окончательно продубили. Поэтому мы клали ее на четыре-пять дней в соленую воду для размягчения, затем — на короткое время в раскаленную золу и уж потом делили между собой. Крысы считались исключительным лакомством», — писал Пигафетта.

Только через пять месяцев после выхода из пролива моряки увидели землю. Это были филлипинские острова. До острова пряностей было рукой подать.

Смерть Магеллана

Филиппины казались раем. Пресная вода, обилие тропических фруктов. Экспедиция приступила к обращению местных жителей в христианство. Один из вождей туземцев отказался предавать веру предков. Магеллан решил наказать его. Он был уверен в превосходстве европейского оружия, но просчитался. Великий мореплаватель погиб на суше в бою.

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Команда была потрясена смертью вождя. Они отправились на острова пряностей и исполнили мечту Магеллана. Два оставшихся корабля с бесценным грузом выбрали разные пути домой. «Тринидат» пошел по пройденному пути, но был перехвачено португальцами и сожжен.

«Виктория» пошла на запад в сторону Африки. И через два месяца оставшиеся от ее команды 18 человек увидят родную землю. 26 тонн специй в трюмах с избытком окупят расходы на кругосветное плавание.

Выжившие участники получат награды. Капитан «Виктории», один из ближайших помощников Магеллана Хуан Себастьян Эль Кано получит пожизненную пенсию и герб, на был изображен земной шар с надписью: «Ты первым обошел меня».