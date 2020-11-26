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Владелец «Зимней вишни» отрицал дачу взятки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Экс-гендиректор и совладелец сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский на первом судебном заседании по рассмотрению его уголовного дела о даче взятки главе регионального Госстройнадзора не признал вину по предъявленному обвинению. Сумма в 7 миллионов рублей предназначалась за официальное оформление разрешительных документов на ввод торгово-развлекательного комплекса, сообщил адвокат Вадим Трифонов.

Центральный районный суд Кемерова в четверг начал рассмотрение по существу уголовного дела Вишневского. Изначально первое заседание должно было состояться 16 октября, но неоднократно переносилось из-за пандемии коронавируса.

«Не признал (вину). Деньги, которые проходили безналичным платежом за услугу оформления всей разрешительной документации, оформление документов на торговый центр, с этой суммы были уплачены налоги. Мой подзащитный воспринимал все это так», — цитирует Трифонова ТАСС.

По мнению защиты, денежные средства перечислялись официально на счет фирмы «ИСК Ресурс» именно для выполнения данных работ. Свою экономическую незаинтересованность в даче взятке обвиняемый в суде объяснил тем, что в момент строительства ТРЦ «Зимняя вишня» в период с 2013 по 2014 год он еще не владел долей в бизнесе.

По версии следствия, начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова получила от Вишневского крупную взятку. За 7 миллионов рублей она позволила реконструировать здание кондитерской фабрики в торговый центр без разрешения на строительство и с нарушением проекта. В результате в «Зимней вишне» не оказалось автоматических систем пожаротушения.

Помимо Вишневского и Комковой, по делу проходят ее сын Эдуард Комков, директор «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко и замглавы инспекции строительного надзора Светлана Шенгерей.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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