Распродажа «Черная пятница» стартовала в российских магазинах

Российские ретейлеры начали продавать товары со скидками в рамках крупнейшей распродажи года — «Черной пятницы». В 2020 году распродажа официально стартовала 26 ноября в 00.00 по московскому времени и продлится до 23.59 субботы, 28 ноября.

В списке участников «Черной пятницы» — почти все крупные российские сети и ретейлеры. В этом году из-за пандемии коронавируса число покупок через интернет должно вырасти, поэтому организаторы ожидают рекордных продаж, они могут стать самыми успешными в истории.

В России «Черная пятница» проводится в восьмой раз. Согласно данным сервиса «Яндекс.Маркет», в 2019 году наибольшей популярностью на распродаже пользовались электроника и бытовая техника.

Так, на предыдущей распродаже россияне чаще всего искали новый телевизор, на втором месте по частоте поиска — бюджетные и премиальные смартфоны. Эксперты полагают, что в 2020 году тренд сохранится.

По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в этом году впервые в распродажах примут участие торговцы ювелирными изделиями и лекарствами, продажи которых онлайн недавно легализовали.

Аналитики Национальной ассоциации дистанционной торговли спрогнозировали, что количество онлайн-покупателей в 2020 году составит 3 миллиона человек. Если прогноз оправдается, «Черная пятница-2020» установит рекорд.