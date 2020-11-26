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«ВКонтакте» пометит страницы умерших пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«ВКонтакте» начнет добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых, сообщается в официальном блоге соцсети.

Надпись «Страница умершего человека» появится на месте, где обычно указывается время, когда владелец аккаунта в последний раз заходил на страницу. Чтобы у страницы появился памятный статус, потребуется обращение родственников владельца аккаунта.

По желанию родных страницу умершего пользователи можно будет удалить или оставить в качестве памяти. Для нового статуса служба поддержке «ВКонтакте» попросил предоставить фотографию свидетельства о смерти.

Отмечается, что соответствующая надпись будет видна только в профиле пользователя, при этом в поиске и списках друзей все останется по-прежнему. Ранее соцсеть могла только «законсервировать» или удалить страницу умершего пользователя по запросу родственников.

На сегодня «памятный статус» аккаунту умершего человека могут присваивать практически все социальные сети. В частности, такая возможность есть в Facebook, Instagram, «Одноклассниках».

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