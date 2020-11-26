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Подсчитана реальная стоимость iPhone 12

Источник:
Sibnet.ru
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iPhone 12 Pro
Фото: © Apple

Себестоимость компонентов iPhone 12 Pro без дополнительных наценок составляет чуть больше 400 долларов, подсчитали эксперты.

Значительную роль в итоговой стоимости компонентов играют поставщики из Южной Кореи, на стоимость компонентов партнеров из этой страны приходится почти 27% от общей доли, пишет издание Nikkei.

Самым дорогим компонентом флагмана Apple является OLED-дисплей, экраны для iPhone 12 поставляют южнокорейские компании Samsung Display и LG Display. Его оценили в 70 долларов. На втором месте — процессор Apple A14 Bionic стоимостью 40 долларов.

Память южнокорейского гиганта Samsung, которая используется в iPhone 12, стоит порядка 19 долларов, оперативная память SK Hynix оценена в 12,8 долларов, датчики CMOS от Sony обходятся в 8 долларов.

При этом эксперты анализировали стоимость компонентов, не учитывая затраты на маркетинг, логистику, инвестиции в производство и другие факторы, также влияющие на итоговую цену продукта.

Всего в телефоне более 1600 деталей. Их рассчитанная себестоимость — 406 долларов, при этом iPhone 12 Pro официально стоит 999 долларов. В России цена на аппарат начинается с 99 990 рублей.

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