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Gigabyte представила гигантские видеокарты Radeon RX 6800

Источник:
3dnews.ru
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Фото: © Gigabyte

Компания Gigabyte представила графические ускорители серии Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT в версиях Aorus Master и Gaming OC.

Новинки получили массивные системы охлаждения с тремя вентиляторами, устройства рассчитаны на три слота расширения, поэтому выглядят просто огромными. Также их оснастили двумя 8-контактными разъемами питания.

Видеокарты оснащены двойной системой BIOS с тихим и производительным режимом работы, а также полноразмерными задними усиливающими пластинами. При этом флагманская Aorus Master получила небольшой OLED-экран, на него выводится различная полезная информация.

Для Gigabyte Radeon RX 6800XT заявлены частоты GPU в 2045 и 2285 МГц, последние цифры относятся к Boost-режиму. Это чуть выше заявленных показателей у эталонной версии данной видеокарты, выпущенной Radeon в качестве стандарта.

Сроки появления новинок в продаже пока неизвестны, российские цены пока также не объявлены. Из-за популярности у майнеров доступность высокопроизводительных карт на рынке сейчас оставляет желать лучшего.

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