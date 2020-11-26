Депутаты в Бурятии запретили предпринимателям топить углем

Предприниматели в Бурятии, имеющие возможность подключения к центральному отоплению, не смогут использовать котельные в 2021-2002 годах. Соответствующий закон приняли депутаты Народного хурала Бурятии (республиканский парламент) в четверг.

Улан-Удэ входит в топ городов с самым грязным воздухом в России. По данным Бурятского гидрометцентра, основными загрязняющими веществами являются бензапирен, формальдегид. Эти ядовитые вещества вызывают генетические изменения и наносят необратимый вред здоровью, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На территории Улан-Удэ и прилегающих к нему Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов находятся около 200 котельных, у которых есть возможность присоединения к центральному теплоснабжению, но они используют автономные котельные.

«Предварительная оценка выбросов от одной котельной: мы посчитали, при использовании угля выделяется 1,5 тонны золы, 500 килограммов сажи, 200 килограммов серы и 1 тонна окиси углерода», — перечислила и.о министра природных ресурсов республики Наталья Тумуреева.

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Глава ведомства предложила принять закон, запрещающий использовать котельные предпринимателям, если у них есть возможность присоединиться к центральному отоплению. Инициатива вызвала жаркие споры. Так, депутат Иринчей Матханов указал, что в кризисные «ковидные» времена, нельзя ограничивать только предпринимателей. Муниципальные котельные также надо закрыть.

В итоге парламентарии большинством голосов все-таки одобрили законопроект в первом и втором чтении. Предприниматели должны перевести здания на центральное отопление до 15 сентября 2021 года.