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Главврач томской больницы умер от осложнений COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © департамент здравоохранения Томской области

Главный врач томской горбольницы №3 Андрей Кошель умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг департамент здравоохранения Томской области. Это второй подобный случай за неделю.

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«Сегодня на 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции в НИИ Кардиологии скончался наш коллега, главный врач горбольницы №3, доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Кошель. Несмотря на усилия врачей нескольких медицинских организаций региона, Андрея Петровича спасти не удалось», – сказано в сообщении департамента.

В понедельник стало известно о смерти главы Сибирского центра ФМБА, военного врача и депутата Виктора Воробьева. Ему было 53 года, близкие сообщили, что у него был коронавирус.

Тема: Распространение коронавируса
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