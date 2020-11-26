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Первый в новом сезоне турист разбился насмерть в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Горнолыжник неудачно использовал камень в качестве трамплина на трассе в Шерегеше и, ударившись головой, умер, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области в четверг. Это первый смертельный случай в новом сезоне на курорте.

Инцидент произошел на горнолыжном спуске в среду днем. 23-летний житель города Мыски вместе с другом спускался с горы. Молодой человек решил использовать камень, находящийся с краю оборудованной трассы, в качестве трамплина и прыгнул.

Лыжник не рассчитал скорость и траекторию полета, в результате он упал на камни и ударился головой, после чего перестал подавать признаки жизни. Друг вызвал спасателей, которые спустили тело к подножию горы и вызвали следственную группу.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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