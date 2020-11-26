Путин открыл цех в Братске по производству вакцины против COVID

Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи цех по производству вакцины против коронавируса «Спутник V» в городе Братске Иркутской области.

«Рад очень вас приветствовать — и по хорошему поводу. Потому что сегодня на одной из площадок компании "Фармасинтез" — на предприятии "Братскхимсинтез", где вы и находитесь, в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов», — цитирует РИА Новости президента.

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«Фармасинтез», которому принадлежит предприятие, сообщал, что начнет промышленный выпуск «Спутник V» с первого квартала 2021 года.

Президент заверил, что власти РФ продолжат поддерживать высокотехнологичные фармацевтические производства.

В России уже созданы и зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», третья вакцина находится сейчас на завершающей стадии испытаний. Продажа «ЭпиВакКороны» начнется сразу после Нового года.

По решению правительства, вакцинация будет добровольной. Процесс стартует одновременно по всей стране, а жители смогут получить, как платную, так и бесплатную вакцину. Все вакцины от коронавируса добавят в российский перечень жизненно важных лекарств.