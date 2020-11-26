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Новосибирская область возьмет «сверхзаймы» в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Заксобрание Новосибирской области

Власти Новосибирской области вынуждены взять в 2021 году сверхзаимствования в размере 10 миллиардов рублей из-за сложной экономической ситуации, сообщил на сессии Заксобрания региона министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

Областные депутаты в четверг приняли в первом чтении бюджет Новосибирской области с доходами в размере 171,5 миллиарда рублей и расходами в размере 180, 6 миллиарда рублей. Дефицит – 9,18 миллиарда рублей.

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«Вызовы 2021 года будут требовать от нас сверхзаимствований – более 10 миллиардов рублей. В текущих условиях безопасным уровнем долговой нагрузки будет уровень не более 50% собственных доходов, который позволит нам избежать излишнего согласования наших бюджетных решений с федеральными органами власти», — сказал Голубенко.

Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев отметил, что бюджет принят консервативный.

«Нотка оптимизма отсутствует еще и потому, что пока не все параметры понятны с точки зрения федеральных межбюджетных трансфертов. Если в текущем году у нас 67 миллиардов рублей межбюджетных федеральных поступлений, то в проекте бюджета 2021 года пока только 37 миллиардов рублей. Между первым и вторым чтениями мы еще увидим дополнительные назначения по федеральным трансфертам и субсидиям», — сказал Николаев.

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